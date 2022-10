Aguzzi, acuminati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aguzzi, acuminati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PUNTUTI

Significato/Curiosita : Aguzzi, acuminati

Paia) che sulla mandibola (tredici paia). questi denti erano grandi e acuminati, ben infissi negli alveoli; l'epiteto specifico, deinodon, deriva dal...

Chiodate), il tekagi e le sue varianti, gli shuko (bracciali puntuti e pugni di ferro anch'essi puntuti), il jo (una spranga di legno), i fukumibari (degli aghi)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 ottobre 2022

Altre definizioni con aguzzi; acuminati; Pesce d acqua dolce temuto per i suoi denti aguzzi ; Uno dei quattro denti aguzzi ; La sindrome di chi si affeziona al suo aguzzi no; Hanno gli incisivi aguzzi ; I ganci più acuminati ; acuminati come certi denti; Sottili e acuminati ; I denti più acuminati ; Cerca nelle Definizioni