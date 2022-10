Sostanza cui venivano attribuite proprietà magiche, usata da ciarlatani o giocolieri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostanza cui venivano attribuite proprietà magiche, usata da ciarlatani o giocolieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 21 lettere : POLVERE DI PIMPERIMPERA

Significato/Curiosita : Sostanza cui venivano attribuite proprieta magiche, usata da ciarlatani o giocolieri

Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 ottobre 2022

Altre definizioni con sostanza; venivano; attribuite; proprietà; magiche; usata; ciarlatani; giocolieri; Oggetto o sostanza che occupa spazio; sostanza tossica e cancerogena detta TCDD; sostanza liquida da bere; sostanza molle delle ossa; Regione russa in cui venivano spediti i dissidenti; venivano assoldati per assaltare navi nemiche; venivano esposti alla gogna; Gli venivano dedicati i Giochi Istmici; Persone alle quali vengono attribuite mansioni particolari; Utilizzo di frasi attribuite ad altri; Composto costituito dagli stessi elementi ma con proprietà fisiche e chimiche differenti; proprietà Privata; Che risulta di proprietà di una persona; Lo sono il germanio e il tellurio per le loro proprietà ; Religione africana famosa per le bambole magiche ; Amuleto dotato di magiche virtù; Oggetto cui si attribuiscono facoltà magiche ; Vende bacchette magiche a Harry Potter; Quella magnetica è usata per le sue qualità isolanti; Segatura pressata usata per stufe; Roccia vulcanica nera usata sulle strade; Formula legale usata per casi di proscioglimento; Lo sono tutti i ciarlatani ; Sono tra gli attrezzi tipici dei giocolieri ; Cerca nelle Definizioni