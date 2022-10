Ha per capitale Colombo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha per capitale Colombo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SRI LANKA

Significato/Curiosita : Ha per capitale colombo

Cristoforo colombo (disambigua). cristoforo colombo (in latino: christophorus columbus; in spagnolo cristóbal colón; in portoghese cristóvão colombo; genova...

Coordinate: 7°n 81°e / 7°n 81°e7; 81 lo sri lanka (afi: /sri'lanka/; in singalese: , sri laka /ri laka/; in tamil: , ilakai),... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 ottobre 2022

Altre definizioni con capitale; colombo; Ha per capitale Islamabad; capitale della repubblica dell Amenia; Ha per capitale Edimburgo; La capitale colombiana; Una nave come quelle usate da colombo ; Le tre navi utilizzate da colombo ; La località della Spagna da cui salpò colombo ; La scoprì colombo ; Cerca nelle Definizioni