Si lancia col tamburello - Cruciverba

Si lancia col tamburello.

Soluzione 6 lettere : VOLANO

Batteria a volano – dispositivo elettromeccanico atto all'immagazzinamento di energia sotto forma di energia cinetica rotazionale volano – elemento strutturale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 ottobre 2022

