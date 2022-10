Si utilizza strombazzando - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si utilizza strombazzando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CLACSON

Significato/Curiosita : Si utilizza strombazzando

Il clacson (ma anche segnalatore acustico o avvisatore acustico) è un dispositivo elettromeccanico di segnalazione acustica per mezzi di trasporto. registrato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 ottobre 2022

Altre definizioni con utilizza; strombazzando; Si utilizza no come antifurto per moto e bici; Vengono utilizza te in certe gare ciclistiche; Le tre navi utilizza te da Colombo; Lo utilizza la ricamatrice;