Il motto sul suo stemma è Il più bel fior ne coglie - Cruciverba

Soluzione 20 lettere : ACCADEMIA DELLA CRUSCA

Significato/Curiosita : Il motto sul suo stemma e il piu bel fior ne coglie

L'apparato: lo stemma è un frullone o buratto con il motto petrarchesco il più bel fior ne coglie come insegna. i membri assunsero, almeno dei primi...

L'accademia della crusca (spesso anche solo la crusca) è un'istituzione italiana con personalità giuridica pubblica che raccoglie studiosi ed esperti... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 ottobre 2022

