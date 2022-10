Il regista di Uccellacci e uccellini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il regista di Uccellacci e uccellini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : PIER PAOLO PASOLINI

Significato/Curiosita : Il regista di uccellacci e uccellini

uccellacci e uccellini è un film del 1966 diretto da pier paolo pasolini, interpretato da totò e ninetto davoli e prodotto da alfredo bini, come dice...

Disambiguazione – "pasolini" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pasolini (disambigua). pier paolo pasolini (bologna, 5 marzo 1922 –... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 ottobre 2022

Con gli uccellacci in un film di Pasolini; Insieme agli uccellacci in un film con Totò; uccellacci e __, film del '66 di Pasolini; È formata da uccellini implumi; Luogo di detenzione per leoni e uccellini ; Un gruppetto di uccellini ; Cibo per gli uccellini ;