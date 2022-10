Contenuto entro determinati limiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contenuto entro determinati limiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : CIRCOSCRITTO

Significato/Curiosita : Contenuto entro determinati limiti

Della costituzione nella gerarchia delle fonti del diritto e la può, entro certi limiti, integrare o modificare (in quest'ultimo caso si può parlare, più...

Alone circoscritto è un alone, un fenomeno ottico che circoscrive un alone di 22° centrato attorno al sole. quando osservata, un alone circoscritto è normalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 ottobre 2022

