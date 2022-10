Calciatore che poteva indossare la maglia numero 12 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Calciatore che poteva indossare la maglia numero 12. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : PORTIERE DI RISERVA

Significato/Curiosita : Calciatore che poteva indossare la maglia numero 12

Velocità e la sua personalità in campo. nel 1970 iniziò a indossare la famosa maglia n. 14. gerrie mühren, suo compagno di squadra, raccontò infatti che cruijff...

Supercoppa di lega pro, ove scende in campo da titolare. in serie b, nel 2017-2018, è ancora il portiere di riserva, questa volta alle spalle di emil audero... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 ottobre 2022

