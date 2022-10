Vuoto non sta in piedi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vuoto non sta in piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SACCO

Significato/Curiosita : Vuoto non sta in piedi

Unit, ovvero "unità equivalente a quaranta piedi"). anche se l'altezza dei container può variare, questa non influenza la misura del teu. questa misura...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sacco e vanzetti (disambigua). ferdinando nicola sacco (torremaggiore, 22 aprile 1891 – boston, 23 agosto...

Altre definizioni con vuoto; piedi; Un locale in cui si entra a stomaco vuoto ; L autrice di vuoto d amore; Si usa per esperimenti sulla caduta dei gravi nel vuoto ; Il bungee che si fa nel vuoto ing; piedi della metrica latina; Porzione di divano su cui si allungano i piedi ; In generale, ogni animale con due piedi ; Sta in piedi fino a notte fonda; Cerca nelle Definizioni