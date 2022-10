Veicolo uguale all autobus - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Veicolo uguale all autobus. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TORPEDONE

Significato/Curiosita : Veicolo uguale all autobus

(abbreviato ptt), è la massa massima di un veicolo semovente, di un rimorchio, o di un complesso di veicoli. la massa a pieno carico è indicata nella carta...

Notevolmente più grandi: da ciò il nome torpedone. in italia, nella seconda metà degli anni trenta, il termine torpedone venne altresì utilizzato obbligatoriamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con veicolo; uguale; autobus; Piccolo veicolo per il trasporto di materiali; Il veicolo spaziale usato per l allunaggio; veicolo a trazione animale; veicolo che è quasi un rottame; uguale al principio; uguale , simile; uguale al cento per cento; Né uguale né diverso; I garage di tram e autobus ; Le stazioni degli autobus urbani; Così viene talvolta chiamato l autobus ; Azienda Tramvie e autobus del Comune di Roma; Cerca nelle Definizioni