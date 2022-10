Valgono meno dei fatti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Valgono meno dei fatti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PAROLE

Significato/Curiosita : Valgono meno dei fatti

(inchiesta completa sui fatti del g8, contiene molti estratti di atti e documenti ufficiali) c. marradi, da seattle a genova - gli 8 non valgono una moltitudine...

parole parole è un brano musicale inciso dalla cantante italiana mina in duetto con l'attore alberto lupo, pubblicato per la prima volta su singolo il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con valgono; meno; fatti; valgono a chiarire; Equivalgono a 10000 mq; Non tutti i giochi la valgono ; Le note musicali che valgono una metà; Chi lo fa lavora meno ; Come il fenomeno che non può... tornare indietro; meno senza pari; Più o meno ... moltiplicando sopra e sotto; Narrazione dei fatti accaduti in ordine di tempo; Vanno in spiaggia... come mamma li ha fatti ; fatti avvicinare a sé; Infatti in latino; Cerca nelle Definizioni