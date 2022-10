Uno stanzone della caserma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno stanzone della caserma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CAMERATA

Testamentario del 1714, «a beneficio universale della città di firenze», e sistemati nello stanzone della commedia o della dogana, che nei secoli precedenti era...

