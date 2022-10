Una riduzione nella massa dei tessuti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una riduzione nella massa dei tessuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ATROFIA

Significato/Curiosita : Una riduzione nella massa dei tessuti

Con il termine atrofia si indica una riduzione della massa dei tessuti ed organi causata dalla diminuzione del numero di cellule o delle loro dimensioni...

Le atrofie più conosciute e studiate in campo medico: atrofia cerebrale atrofia da compressione atrofia da denervazione atrofia da disuso atrofia da malnutrizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con riduzione; nella; massa; tessuti; La riduzione del diametro di una colonna; riduzione di un debito da pagare; riduzione Ore Lavorative; riduzione di volume di un organo; Quello dei Cantici è nella Bibbia; Si fa per andare avanti nella trattativa; Interviene nella fase delle indagini preliminari; Si girano nella radio; La massa ri di Proibito; Africani di massa ua; _ massa , ex pilota di F. 1; La massa ri del cinema; Insieme di caldi tessuti ; Fili che adornano i bordi dei tessuti ; Consentono di realizzare finissimi tessuti sintetici; Una rivendita di tessuti per abiti estivi; Cerca nelle Definizioni