Una nave come quelle usate da Colombo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una nave come quelle usate da Colombo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CARAVELLA

Significato/Curiosita : Una nave come quelle usate da colombo

colombo (columbo) è una serie televisiva statunitense di genere giallo-poliziesco, prodotta dal 1968 al 2003. la serie ha per protagonista il personaggio...

Santa maría. in realtà, quest'ultima era una nau e non una caravella. l'etimo italiano "caravella" deriva dall'originale portoghese caravela mutuato dall'arabo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

