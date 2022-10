La stella dell Orsa Maggiore detta Il cavaliere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La stella dell Orsa Maggiore detta Il cavaliere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ALCOR

Significato/Curiosita : La stella dell orsa maggiore detta il cavaliere

Majoris, conosciuta anche come stella del cane o stella canicola; in latino sirius, derivato dal nome greco della stella, se séirios, che vuol dire...

Stai cercando altri significati di alcor, vedi alcor (disambigua). coordinate: 13h 25m 13.5s, +54° 59' 17 alcor (afi: /al'kr/; significato debole,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

