Specie di gabbia sull albero per il marinaio di vedetta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Specie di gabbia sull albero per il marinaio di vedetta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : COFFA

Significato/Curiosita : Specie di gabbia sull albero per il marinaio di vedetta

Mariannina coffa caruso (noto, 30 settembre 1841 – noto, 6 gennaio 1878) è stata una poetessa italiana. mariannina coffa nacque a noto la mattina del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Una specie di abete; specie di orticacee da cui si ricava una fibra tessile; Charles Darwin scrisse quella delle specie ; I pesci con il maggior numero di specie ; Coda di gabbia ni; gabbia per uccelli; gabbia per i polli; Una gabbia di ossa; Città sull Arno; Anti __: vigila sull a concorrenza; L aureola sull a testa dei Santi; Cittadina sull Arno; Un albero dai bei fiori bianchi; Diresse il film L albero degli zoccoli; albero gigante; albero simbolo di forza e potenza; Un marinaio come Drake; Il marinaio che era di vedetta sul pennone del veliero; Un marinaio di sentinella; Li impugna il marinaio ; Un agile vedetta della Marina Militare; Così era la piccola vedetta nel Libro Cuore; La gabbia per i marinai di vedetta ; vedetta , sentinella;