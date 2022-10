È al di sopra delle nuvole più alte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È al di sopra delle nuvole più alte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : STRATOSFERA

Significato/Curiosita : E al di sopra delle nuvole piu alte

nuvola (disambigua). disambiguazione – "nuvole" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi nuvole (disambigua). in meteorologia una nuvola...

La stratosfera è il secondo dei cinque strati in cui è convenzionalmente suddivisa l'atmosfera terrestre (troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

