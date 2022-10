Lo solleva un ingiustizia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo solleva un ingiustizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SDEGNO

Significato/Curiosita : Lo solleva un ingiustizia

Gennaio 2004, sotto la conduzione di greggio e iacchetti, il programma solleva dubbi circa la regolarità nella trasmissione affari tuoi, condotto da paolo...

Lo sdegno di marte (o anche castigo di cupido) è un dipinto olio su tela (175,3×130,6 cm) di bartolomeo manfredi, databile al 1613 e conservato presso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

