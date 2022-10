Un sistema per fidelizzare i clienti dei supermercati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un sistema per fidelizzare i clienti dei supermercati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : RACCOLTA PUNTI

Significato/Curiosita : Un sistema per fidelizzare i clienti dei supermercati

I punti mobili per la raccolta dei rifiuti sono dei piccoli furgoni che alcuni comuni posizionano, in determinati orari ed in determinati giorni della...

Altre definizioni con sistema; fidelizzare; clienti; supermercati; Ottavo pianeta del sistema solare; sistema zione di viso e capelli: trucco e __; Caratterizza un tipo di sistema ereditario; Medico del sistema nervoso; Trattare male i clienti ; Compra e vende titoli in Borsa per conto dei propri clienti ; Si presentano al servizio clienti ; Ha clienti forestieri; Una grande catena italiana di supermercati ; È Lunga in una catena di supermercati ; Nome commerciale di una catena di supermercati ; È per due nelle offerte dei supermercati ; Cerca nelle Definizioni