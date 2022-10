Si serve a fettine con sushi e sashimi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si serve a fettine con sushi e sashimi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ZENZERO

Significato/Curiosita : Si serve a fettine con sushi e sashimi

Il sashimi (in giapponese , sashimi [saimi], in italiano [sa'imi]) è un piatto della cucina giapponese che consiste principalmente in un carpaccio...

Contenuti anche nel legno di zenzero, utilizzato ad esempio per spiedini, soprattutto di pesce. nella cucina giapponese lo zenzero è normalmente servito in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

