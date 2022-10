Ricco di sali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricco di sali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BASICO

Significato/Curiosita : Ricco di sali

Fibroso ha un effetto molto positivo sulla flora batterica. il tubero è ricco di sali minerali, in particolare potassio, magnesio, fosforo, ferro, selenio...

Organici e di far virare al blu una cartina al tornasole. esempi di sostanze basiche sono l'ammoniaca, la soda caustica e i più comuni tipi di sapone. un indice... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

