La razza di cavalli, asini e muli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La razza di cavalli, asini e muli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EQUINA

Significato/Curiosita : La razza di cavalli, asini e muli

Specie del genere equus hanno un diverso numero di cromosomi. così i cavalli che hanno 64 cromosomi e gli asini, che ne hanno 62, generano figli che possiedono...

A volte imbarazza l acquirente; Liberarsi, sbarazza rsi; Una robusta razza canina dal pelo ruvido; Dà nome ad una pregiata razza di conigli; Come cavalli muniti di seduta per essere cavalcati; cavalli ... poetici; Ferra i cavalli ; Vi si addestrano cavalli ; Carichi per asini ; Paesini... senza asini ; Voce asini na; Quando sei __ come me senza te, canta Masini ; Atleti emuli di Bubka; Quella da pesca può avere il muli nello; Cumuli di legna; Un macchinario presente nei muli ni industriali;