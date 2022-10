Procedono in fila indiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Procedono in fila indiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OCHE

Significato/Curiosita : Procedono in fila indiana

Danza sempre in gruppo (da 4-5 persone fino a decine di persone): i danzatori si dispongono in cerchio o semicerchio e procedono in fila indiana, ognuno con...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi oca. oca (plurale oche) è il nome italiano di un numero considerevole di uccelli, appartenenti alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

