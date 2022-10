Piccolo vano in comunicazione col tinello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccolo vano in comunicazione col tinello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CUCININO

Significato/Curiosita : Piccolo vano in comunicazione col tinello

Si compone in più piani. al piano terra c'è un vano ingresso o atrio preferibilmente centrale, dal quale si accede alla cucina, al tinello e a uno o due...

Soprattutto per il suo fermo rifiuto dimostrato nei riguardi del fascismo: nel cucinino, lungo e stretto, si trova una vasca per lavare le stoviglie originale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

È piccolo anche da grande; Un piccolo grappolo; piccolo eroe di Kipling; piccolo monile; Si approvano in parlamento; È vano farlo nell acqua; Alcuni avevano la visiera; Le religiose che assistevano i malati in ospedale; Mezzo di comunicazione ; Erano un metodo di comunicazione utilizzato dai nativi nordamericani; comunicazione , avvertimento; Mettere in comunicazione ; Nel bagno e nel tinello