L orchestra suona in quello mistico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L orchestra suona in quello mistico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GOLFO

Significato/Curiosita : L orchestra suona in quello mistico

Il golfo mistico, buca d'orchestra o fossa d'orchestra in teatro è lo spazio riservato all'orchestra che suona dal vivo, posto tra il proscenio e la platea...

Un golfo è un tratto di mare o di oceano che penetra in modo più o meno accentuato tra la terraferma, con profondità prevalentemente non elevata. chiamato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

