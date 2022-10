Nugoli d api - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nugoli d api. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Nugoli d api

Delle afflizioni (klesa). come un favo di miele è circondato da un nugolo di api, così il buddha, che è negli esseri senzienti, è circondato, ma non...

Di un terremoto importante a partire da uno sciame sismico precursore. a volte (ma non sempre) gli sciami sismici sono legati ad attività vulcaniche....