Non vota secondo le direttive del partito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non vota secondo le direttive del partito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : FRANCO TIRATORE

Significato/Curiosita : Non vota secondo le direttive del partito

Dal manifesto politico di siamo europei, il nome del partito trae ispirazione dallo storico partito d'azione con i suoi riferimenti al socialismo liberale...

franco tiratore, in senso proprio, è una locuzione per definire un combattente che spara contro truppe regolari, da solo o nell'ambito di piccoli gruppi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

