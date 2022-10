Non serve per le bottiglie di champagne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non serve per le bottiglie di champagne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAVATAPPI

Significato/Curiosita : Non serve per le bottiglie di champagne

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi champagne (disambigua). lo champagne (in italiano, raro, sciampagna) è un vino spumante francese...

Dovevano, per motivi legali, usare un nome differente e nuovo come cavatappi. i cavatappi vengono solitamente utilizzati con condimenti tipici italiani come... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

