Non informata dell accaduto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non informata dell accaduto.

Soluzione 6 lettere : IGNARA

Significato/Curiosita : Non informata dell accaduto

Fu incaricata di rivedere il materiale sull'incontro in malesia. non venne informata della presenza dei partecipanti negli stati uniti. la cia diede a...

La frase latina non ignara mali, miseris succurrere disco, tradotta letteralmente, significa non ignara della sofferenza, imparo a soccorrere i miseri... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con informata; dell; accaduto; Non informata dell accaduto; Tenuta informata ; È nel pieno dell a vita; Calcola un indice del costo dell a vita; La meta dell a gita 4726 Parma; Il Paese dell e Kia; Non informata dell accaduto ; Non informati dell accaduto ; Un grande risultato... già accaduto ; Non informato dell accaduto ; Cerca nelle Definizioni