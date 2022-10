Dà nome all isola di Parigi con Notre-Dame - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà nome all isola di Parigi con Notre-Dame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CITÈ

Significato/Curiosita : Da nome all isola di parigi con notre-dame

Cattedrale di notre-dame (disambigua). la cattedrale metropolitana di notre-dame («nostra signora»; in francese: cathédrale métropolitaine notre-dame, pronuncia...

L'île de la cité /il d la si'te/ è una delle due isole fluviali della senna (l'altra è l'île saint-louis), al centro di parigi, dove la città medievale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

