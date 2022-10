Il Mingus del jazz - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Mingus del jazz. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : CM

Significato/Curiosita : Il mingus del jazz

Riassume le radici musicali di mingus e gli elementi della sua originalità. la nascita del jazz modale, la pubblicazione del libro lydian chromatic concept...

Crittografia mnemonica cm – simbolo chimico del curio cm – codice vettore iata di copa airlines cm – codice iso 3166-1 alpha-2 del camerun cm – codice iso 3166-2:es... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

