La si fa al mendicante per la strada - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : ELEMOSINA

Significato/Curiosita : La si fa al mendicante per la strada

Rifiutò il dono e la cacciò via senza pietà. a quel punto la mendicante si trasformò in una fata, che aveva voluto mettere alla prova la bontà del principe...

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

