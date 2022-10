Il logo di Google che muta per ricordare date o eventi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il logo di Google che muta per ricordare date o eventi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DOODLE

Significato/Curiosita : Il logo di google che muta per ricordare date o eventi

Con la parola doodle (che in inglese significa scarabocchio) ci si può riferire a: google doodle, ovvero versioni speciali del logo di google per commemorare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con logo; google; muta; ricordare; date; eventi; Il meteorologo Bernacca; Gaston, filologo francese; Antropologo che studia l origine dei popoli; Il Morris noto zoologo e documentarista britannico; I siti come google ; _ Page: uno dei due fondatori di google ; Quello di ricerca più usato è google ; Piattaforma del gruppo google ; Può tramuta rsi in lite; Si tuffa con la muta ; Trastormarsi, muta re; Un punto che fa... muta r tono; Non ricordare più; Le frasi a effetto per far ricordare un prodotto; Si prendono per ricordare meglio; Relativa al ricordare ; Trasandate nell aspetto, poco curate; Slacciate, snodate ; Accetta le raccomandate ; Calmate, sedate ; Lo sono eventi come Telethon e Live Aid; Lo sono certi segni che anticipano gli eventi ; La occupano gli spettatori di eventi sportivi; Ideatore e gestore di eventi e serate; Cerca nelle Definizioni