Il leader della Corea del Nord - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il leader della Corea del Nord. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : KIM JONG UN

Significato/Curiosita : Il leader della corea del nord

Democratica di corea a nord e la repubblica di corea a sud. nel 1950 la corea del nord invase il sud, dando inizio alla guerra di corea. l'accordo di armistizio...

kim jong-un (, , gim jeong-eunlr, kim jongunmr; afi: [kim.d.n]; pyongyang, 8 gennaio 1983) è un politico e militare nordcoreano. è il terzo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con leader; della; corea; nord; L Anderson cantante leader dei Jethro Tull; Kurt __, leader dei Nirvana; Il prestigio che i leader devono avere; Kurt Cobain ne era il leader e cantante; Lo sportivo della vela; Marchio della General Motors; Importante città della ustralia Meridionale; Relativa alla contestazione giovanile nell anno della Primavera di Praga; Produce auto in corea ; Azienda corea na di prodotti tecnologici; Comprende anche la corea ; Il dittatore della corea del Nord dal 2011; Proprio del Polo nord ; Vento di nord -ovest per gli antichi greci; Vento da nord ovest utile per la navigazione; Stato insulare del Pacifico a nord delle isole Figi; Cerca nelle Definizioni