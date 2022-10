Il John regista di The Blues Brothers - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il John regista di The Blues Brothers. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LANDIS

Significato/Curiosita : Il john regista di the blues brothers

the blues brothers - i fratelli blues (the blues brothers) è un film commedia musicale del 1980 diretto da john landis e interpretato da john belushi...

landis (chicago, 3 agosto 1950) è un regista, sceneggiatore, attore, comico, produttore cinematografico e produttore televisivo statunitense. landis ha... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Le story sono il genere narrativo di molti romanzi di john Le Carré; john di Working Class Hero; Ultime lettere di john ; john , vincitore di due premi Nobel per la fisica; La regista Andrée Shammah; Il regista Moretti; Il regista Parker; La regista del film Pasqualino Settebellezze; Il Clapton chitarrista rock blues ; Clapton, chitarrista blues e rock; Il Diddley del blues ; Dan, attore protagonista di The blues Brothers; Dan, attore protagonista di The Blues brothers ; The __ brothers , film; The __ brothers : film con Belushi; The __ brothers : film con Belushi e Aykroyd;