Si immerge con la muta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si immerge con la muta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SUB

Significato/Curiosita : Si immerge con la muta

Qualsiasi persona che si immerge sott'acqua con l'ausilio di un sistema di erogazione autonomo ara o aro, in inglese scuba, che gli fornisce la miscela respiratoria...

