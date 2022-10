Lo si imbottisce per comodità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si imbottisce per comodità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SEDILE

Significato/Curiosita : Lo si imbottisce per comodita

sedile di botte – in araldica, tre fasce diminuite e scorciate, quasi tre travi, poste una sull'altra. sedile – in architettura, è un edificio, diffuso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con imbottisce; comodità; S imbottisce con prosciutto; Si imbottisce con affettato; Piacevole comodità ; Insieme di comodità ; Chi lo è può permettersi molte comodità ; Ignora le comodità ; Cerca nelle Definizioni