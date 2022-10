Deve cadere bene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Deve cadere bene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ABITO

Significato/Curiosita : Deve cadere bene

Scambio di favori con un senatore della maggioranza che lo aiuterebbe a far cadere il governo. saccà saluta esortando berlusconi a impadronirsi della maggioranza...

abito – sinonimo di indumento, quindi capo di abbigliamento abito – termine della filosofia per "modo di essere", "comportamento", "disposizione" abito... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

