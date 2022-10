La delimita il recinto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La delimita il recinto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : AREA

Significato/Curiosita : La delimita il recinto

recinto è il fosso, che normalmente delimita un terreno agricolo, evolutosi in ambito militare nel fossato. recinzioni agricole, per tenere dentro il...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi area (disambigua). l'area è la misura dell'estensione di una regione bidimensionale di uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

