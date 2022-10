Un collega di Goldrake - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un collega di Goldrake. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un collega di goldrake

Importanti in ufo robot goldrake nel ruolo di actarus, in jeeg robot d'acciaio nel ruolo di hiroshi shiba, in getter robot nel ruolo di ryoma nagare, in gaiking...

Genere, mazinga z generò svariati sequel e spin-off, a partire da il grande mazinga e ufo robot goldrake. nel 2001 la rivista animage elesse mazinga z come...