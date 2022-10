Lo causa una dura botta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo causa una dura botta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EMATOMA

Significato/Curiosita : Lo causa una dura botta

Fiamma anche lei napoletana..., affaritaliani.it, 7 gennaio 2020 adriano botta, a proposito di case: e questa, in l'espresso, 9 agosto 2010. url consultato...

Cranico. ematoma neuroradiologia del trauma cranico altri progetti wikimedia commons wikimedia commons contiene immagini o altri file sull'ematoma subdurale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con causa; dura; botta; Può causa re allergie; Malattia che causa l occhio opaco; Ritardo dei pagamenti che può causa re sfratto; È spesso causa to dall uso; Una verdura vitaminica; Si elabora dura nte la partita a scacchi; L antica regione balcanica con Apollonia e dura zzo; Il partito sudafricano fondato dura nte la lotta all apartheid; Stordire con una botta ; La botta dello scontro; Non fa che borbotta re in cucina; In uno scambio verbale viene dopo la botta ; Cerca nelle Definizioni