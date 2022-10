Carpe = Cogli l attimo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Carpe = Cogli l attimo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DIEM

Significato/Curiosita : Carpe = cogli l attimo

1, 11, 8), traducibile in "afferra il giorno", ma spesso resa con "cogli l'attimo", traduzione non letterale ma ugualmente efficace a trasmettere il concetto...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi carpe diem (disambigua). carpe diem è una locuzione latina tratta dalle odi del poeta latino orazio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

Altre definizioni con carpe; cogli; attimo; Scarpe di cuoio molto usate in barca; Privo di scarpe ; Famoso proverbio: __ scarpe grosse e cervello fino; Nei piedi e nelle scarpe ; Macchina che raccogli e e ordina fogli; La si dà accogli endo; Centro di Accogli enza Straordinaria; Tubo per raccogli ere e incanalare acqua piovana; Un attimo di sospensione; Ha diretto L attimo fuggente e The Truman show; Senza attendere un attimo ; L attimo del film cult di Peter Weir; Cerca nelle Definizioni