Il capoluogo siciliano posto alle falde dell Etna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il capoluogo siciliano posto alle falde dell Etna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CATANIA

Significato/Curiosita : Il capoluogo siciliano posto alle falde dell etna

Zafarana in siciliano) è un comune italiano di 9 262 abitanti della città metropolitana di catania in sicilia. fa parte del parco dell'etna. zafferana...

Stai cercando altri significati, vedi catania (disambigua). catania (afi: /ka'tanja/, ascolta[·info], catania in siciliano) è un comune italiano di 296 919... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

