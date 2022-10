Cambiano la sirena in strega - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cambiano la sirena in strega. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TG

Significato/Curiosita : Cambiano la sirena in strega

Gli ordini della strega agli altri. cerca di far scordare alla strega il motivo principale per cui voleva far sprofondare la terra in un eterno rinvio...

Il tg1 è il telegiornale di rai 1. viene trasmesso dal centro di produzione rai di saxa rubra a roma. l'attuale direttrice della testata è monica maggioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

