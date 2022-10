L aureola sulla testa dei Santi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L aureola sulla testa dei Santi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NIMBO

Significato/Curiosita : L aureola sulla testa dei santi

La testa, in bilico sulla nuca. nell'iconografia cristiana l'uso dell'aureola è regolato da norme non scritte, ma ben precise: la comune aureola di forma...

L'aureola o nimbo è un attributo figurativo usato nell'arte sacra, presente in diverse religioni, per indicare la santità di un personaggio. consiste...

Altre definizioni con aureola; sulla; testa; santi; Una donna con l aureola ; aureola to gesuita dell 11 maggio; L aureola sulla testa dei Santi; Si raffigurano aureola ti; Un capoluogo sulla Dora Baltea; Primi uomini comparsi sulla Terra; Valutare i pro e i contro: mettere sulla __; Sono gustative sulla lingua; Relativa alla contesta zione giovanile nell anno della Primavera di Praga; In testa al Minotauro; Cristiani seguaci della riforma protesta nte; Sono quattro nel Nuovo testa mento; Ha santi ago per capitale; Pietre pesanti ssime; Impiega armi pesanti ; Sudamericana di santi ago;