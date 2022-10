Associazioni con statuto giuridico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Associazioni con statuto giuridico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Associazioni con statuto giuridico

Quali ricondurre le associazioni: associazioni riconosciute come persone giuridiche associazioni non riconosciute come persone giuridiche il codice civile...

Ottenuto il riconoscimento e quindi non sono persone giuridiche (i cosiddetti enti di fatto); le organizzazioni pubbliche, prive di personalità giuridica e...