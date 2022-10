Assemblee di popolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Assemblee di popolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COMIZI

Significato/Curiosita : Assemblee di popolo

Comunista cinese. l’assemblea nazionale del popolo (s, quánguó rénmín dàibiao dàhuìp) o, più precisamente, assemblea nazionale del popolo della repubblica...

Romane comizi curiati comizi tributi lex comitialis roma repubblicana altri progetti wikiversità wikiversità contiene una lezione sui comizi centuriati... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

