Afferra il poeta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Afferra il poeta.

Soluzione 5 lettere : ESTRO

Significato/Curiosita : Afferra il poeta

È una locuzione latina tratta dalle odi del poeta latino orazio (odi 1, 11, 8), traducibile in "afferra il giorno", ma spesso resa con "cogli l'attimo"...

Di ditteri parassiti delle vie aeree superiori di alcuni mammiferi. estro – estro venereo, "calore", fregola: cambiamento fisiologico delle femmine dei... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 ottobre 2022

