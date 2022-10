Vengono utilizzate in certe gare ciclistiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vengono utilizzate in certe gare ciclistiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : RUOTE LENTICOLARI

Significato/Curiosita : Vengono utilizzate in certe gare ciclistiche

Dolci in certe regioni dell'isola può diventare un'arte. gli ingredienti sono semplici e vanno dalla farina di grano duro alle mandorle, al miele. in alcuni...

Francesco moser con l'utilizzo di una particolare bicicletta dotata di ruote lenticolari. il record di moser fu battuto dopo 9 anni da graeme obree, sconosciuto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 ottobre 2022

